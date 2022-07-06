Ульяновск, 6 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства правоохранителей погашено около 1 млн рублей задолженности по зарплате на муниципальном предприятии. Об этом сообщает региональная прокуратура по итогам проверки соблюдения трудового законодательства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным надзорного ведомства, в муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» образовались долги по заработной плате за март–май 2022 года перед 36 работниками. По оценке прокуратуры, задолженность составляет около 1 млн рублей.

Прокурор направил заявления о выдаче судебных приказов о взыскании зарплатной задолженности и внёс представление главе администрации Базарносызганского района.

Правоохранители сообщают, что после прокурорского вмешательства долги погашены в полном объёме.

Отметим, что ранее прокуратура Заволжского района Ульяновска при проверке исполнения законодательства в сфере ЖКХ выявила, что одно из обществ не вносило плату за поставку тепла. После рассмотрения представления погашено 400 тыс. рублей долгов за поставленные коммунальные ресурсы.