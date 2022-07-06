Москва, , 12:21 — REGNUM По поводу судьбы Шпицбергена нужно изучить все возможные сценарии действия. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Насколько мы понимаем, в парламенте идёт речь о том, чтобы изучить этот вопрос, а не сформулировать какую-то позицию. Изучить этот вопрос», — заявил Песков.

«Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счёт нет. Надеемся, что всё-таки диалогом получится урегулировать эту проблему», — указал он.

Ранее в Госдуме предложили денонсировать договор с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В частности, депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) указал, что в 2010 году Россия уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии, которая сегодня препятствует доставке грузов на архипелаг Шпицберген.

В ответ на это в Норвегии указали на отсутствие такой возможности.