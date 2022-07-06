Париж, , 12:20 — REGNUM Лидер политической партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что кризис, порожденный выборами в законодательные органы, может продолжиться из-за «блокады» в Национальной ассамблее, сообщает Le Figaro.

Жан-Люк Меланшон Blandine Le Cain

Жан-Люк Меланшон выступил за новые выборы в законодательные органы, на которых, по его мнению, могут победить объединенные левые. Чтобы подготовиться к новым выборам в законодательные органы, политик предложил своим партнерам выступить с «крупной политической инициативой», например, с «крупным маршем против дороговизны жизни» в сентябре в Париже.

Возглавляемый Жан-Люком Меланшоном Новый народный экологический и социальный союз (Nupes) «был очень близок к победе» на июньских выборах в законодательные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн 6 июля предстоит ее первая речь перед новоизбранным парламентом, в которой она изложит приоритеты правительства.

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