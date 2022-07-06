Липецк, 6 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Липецкой области 6 июля выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрирован 152 тыс. 981 случай заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 796 человек выписаны, в том числе 36 — за последние сутки.

За весь период скончались 3793 человека. Подтвержден один новый летальный случай.