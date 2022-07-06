Висбю, Швеция, , 12:33 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон считает, что проблема потенциального сотрудничества возможного правого правительства Швеции с партией «Либералов» заключается в том, что им просто нельзя доверять из-за их внутренней неустойчивой ситуации. Об этом он заявил 6 июля в интервью радиостанции Ekot.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

«Мы не знаем, на каких позициях стоят «Либералы». Лично я чувствую, что примерно знаю, на какой позиции стоит в моем представлении [лидер партии] Йохан Персон. Но проблема в том, что у него много товарищей по партии, и не так давно они поддерживали правительство «Социал-демократов», не так давно у них была полноценная гражданская война в партии», — заявил Окессон.

Напомним, что будущему правому правительству Швеции, если такое будет сформировано под руководством лидера оппозиции Ульфа Кристерссона, потребуется поддержка как «Либералов», так и «Шведских демократов».

В свою очередь Окессон считает, что Йохан Персон должен повести за собой свою партию и всех своих депутатов в риксдаге, чтобы такое сотрудничество вообще состоялось.

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