Красноярск, 6 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Доследственная проверка проводится по факту травмирования мужчины на Красноярской железной дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

По предварительным данным ведомства, утром 5 июля на 389 км пикета № 9 перегона станций Абакан — Подсиний грузовым поездом был травмирован 19-летний молодой человек. Будучи нетрезвым, он уснул на железнодорожных путях.

Машинист поезда предпринял меры по предотвращению наезда, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Красногвардейского района Крыма погиб под пассажирским поездом «Москва — Симферополь».

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