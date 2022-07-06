Москва, , 12:19 — REGNUM В ходе одного воздушного боя российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и самолёт Су-25 вооружённых украинских формирований. Об этом 6 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Су-35 Rob Schleiffert

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегирёвка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — рассказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что за это же время были сбиты 11 беспилотников ВСУ, а также перехвачены девять ракет баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов систем залпового огня киевских боевиков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники», — заключил официальный представитель Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.