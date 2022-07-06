Колпашевский район, Томская область, , 12:18 — REGNUM В Колпашевском районе Томской области 8 июля откроется музей писателя Виля Липатова. В честь его 95-летия здесь также состоится первый Липатовский межрайонный фестиваль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

«Деревенский детектив» Анискин Администрация Томской области

Виль Липатов, автор известного в СССР цикла о «деревенском детективе» Анискине родился и вырос в Томской области. В Тогурском доме культуры будут представлены фото, документы, рукописи, прижизненные издания, личные вещи писателя, предоставленные его родственниками.

В течение трёх дней, с 8 по 10 июля в кинотеатре Колпашевского городского дома культуры состоится бесплатный показ художественных фильмов, снятых по произведениям писателя-земляка.

«9 июля в 12 часов в ДК «Лесопильщик» пройдут Липатовские чтения, участники которого поговорят о значении писателя в истории родного края и его вкладе в советскую литературу, о реальных прообразах липатовских героев», — отметили в администрации.

10 июля наградят победителя конкурса участковых уполномоченных «Анискин года». Завершится Липатовский фестиваль большим концертом песен советских композиторов 70-х годов «Песни на Оби», который состоится на колпашевском стадионе ДЮСШ им. Оксаны Рахматулиной.