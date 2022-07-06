Висбю, Швеция, 6 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Как оказалось, на политическую неделю в Висбю лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон приехал не один. С собой он привез «мешок с сотней камней», которые предназначаются лично для премьер-министра Швеции Магдалены Андерсон. Об политик рассказал журналистам 6 июля, передает новостной портал Omni.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

Дело в том, что Окессон сыграл на особенностях шведского языка. Магдалена Андерссон часто произносила фразу «сделать все возможное», которая на шведском языке дословно звучит как «не оставить ни один камень неперевернутым».

В разговоре с журналистами SVT Окессон заявил, что в своей речи он упомянет «каждый камень», который премьер-министр все же не перевернула, чтобы побороть преступность, бандитизм и сегрегацию.

«Мы подготовили для нее сотню камней, которых она чего-то не собирается, не хочет или вообще не может перевернуть. Оплачиваемое обучение для полицейских, перепись населения — это, например, вопросы, о которых мы уже давно твердим», — сказала партийный лидер.