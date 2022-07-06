Баево, , 12:17 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 6 июля известило о вынесении приговора по уголовному делу в отношении главы муниципального образования Баевского района, признанного виновным в крупной растрате.

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По данным следствия и суда, осужденный, являясь главой муниципального образования в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности «юриспруденция». В результате указанных действий администрации Баевского района причинен ущерб на сумму более 108 тысяч рублей.

В ходе следствия глава района не признал вину в совершенном преступлении. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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