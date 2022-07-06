Москва, 6 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинских силовиков в Харькове. Уничтожены до 100 националистов, сообщили 6 июля журналистам в Минобороны России.

Mil.ru Самолёт ВКС России

Удар был нанесён по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенному в Харькове, уточнили в ведомстве.

«Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», — говорится в сообщении.

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