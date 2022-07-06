Ханты-Мансийск, , 12:17 — REGNUM Средства на банковских счетах жителей Тюменской области, Югры и Ямала на начало июня в совокупности превысили один триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Жители Югры держат на счетах 485 млрд рублей, тюменцы — 302 млрд рублей, и ямальцы 222 млрд рублей. Более 80% в общем объёме депозитов хранятся в рублях.

Отмечается, что к депозитам и картам при подсчёте общей суммы прибавлены деньги на счетах эскроу, предназначенных для приобретения жилья. По сравнению с аналогичной датой 2021 года сумма средств жителей трёх северных регионов Уральского федерального округа выросла на 3%.