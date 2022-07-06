Москва, , 12:16 — REGNUM Соединённые Штаты, которые «требуют устроить судилище над Россией», за всю свою историю пролили реки крови и не были за это наказаны. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, США действовали «без правил и без оглядки на мировое сообщество, которое «первому среди равных» вовсе не указ».

«Вся американская история, начиная со времён покорения индейцев, — это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны США таким образом уничтожили Хиросиму и Нагасаки — «только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный «Манхэттенский проект».

Бессмысленные войны вдали от своей страны США вели и дальше, пишет замглавы Совбеза. Список таких стран длинный — Вьетнам и Корея, Югославия и Ирак, Куба, Афганистан и Сирия. По данным исследования, опубликованного в Global Research, Америка уничтожила более 20 миллионов человек в 37 странах уже после окончания Второй мировой войны. Однако, как отмечает Медведев, никто так и не ответил за эти действия.

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«Какой трибунал осудил море крови, пролитой США там и в других местах? Никто! Ни один надгосударственный орган не был создан для этих целей. А ведь количество жертв преступной политики США сегодня сопоставимо с жертвами гитлеровского режима», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что стремление наказать Россию имеет «побочные эффекты». По её словам, американские власти едины со своими союзниками в желании «наказать Россию за то, что она делает на Украине», однако задействованные меры имеют эффект также и для США.