Москва, 6 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Укрепление рубля, ставшее результатом санкций, едва ли дает какие-то преимущества российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Можно согласиться с тем, что укрепление рубля — это результат введения санкций, — сказала она. — Во-первых, это снижение объемов торговли в иностранной валюте. И, конечно же, ответные меры со стороны России, в частности касающиеся требований оплаты за российский газ в рублях».

По ее словам, вряд ли можно говорить о каких-то преимуществах российской экономики от укрепления рубля.

«Это касается в первую очередь производителей, продающих свои товары на экспорт, — сказал Макашина. — Продавая сегодня свою продукцию, получая за нее оплату в валюте и конвертируя ее при сегодняшнем курсе в рублевом эквиваленте, они получают меньшую сумму. А надо выполнять обязательства перед государством, выплачивать заработную плату и так далее. Таким образом, страдают и производители экспортной продукции, и бюджет. Пока эти потери компенсируются высокой ценой на нефть, но в течение длительного временного лага вряд ли можно рассчитывать на полную компенсацию таких потерь».

Макашина подчеркнула, что длительность периода сильного рубля зависит в первую очередь от действий министерства финансов и Центрального банка.

«Безусловно, хотелось бы, чтобы российская национальная валюта имела статус сильной. Но это возможно при стабильной экономической ситуации, при ином по сравнению с сегодняшним механизме формирования бюджета, при иных внешних условиях», — подытожила Макашина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что со временем колебания курса рубля можно будет стабилизировать.