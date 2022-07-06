Москва, 6 июля 2022, 12:15 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 11 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 6 июля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 14.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 44 220 человек.
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