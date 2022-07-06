Пермь, 6 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми планируют построить большой кинопавильон. Его общая площадь составит 7,7 тыс. кв. метров. Об этом сообщила на заседании краевого правительства министр культуры Алла Платонова.

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В рамках проекта обустроят павильон для съёмок фильмов, рекламных роликов площадью 1 тыс. кв. метров. В универсальном кинокластере также планируют разместить студии пост-продакшена для кинопроизводства и шоу-румы для креативных индустрий, образовательные мастерские, склады и офисы для киноиндустрии.

Площадкой для киноцентра может стать цех №5. Проект по созданию кинокластера намерены реализовать в 2025–2027 годах. В этот же период в регионе может появиться инвестиционный фонд для поддержки кинопроизводства.