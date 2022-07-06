Москва, 6 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили 6 июля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен оказывать Украине поддержку «так долго, как это потребуется».

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