Москва, , 12:14 — REGNUM Отъезд бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из страны из-за травли за поддержку России является очень плохим симптомом для общества. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Естественно, это очень плохой симптом. Свидетельствует, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подвергалась вот этой практике отмены и так далее. Действительно, совершенно невыносимые условия для неё были созданы», — заявил Песков.

«Такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», — указал он.

Он также подчеркнул, что за помощью к властям России Кнайсль по этому поводу не обращалась.

Песков назвал «тревожным звоночком» травлю бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая покинула страну из-за угроз убийства