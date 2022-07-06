Москва, 6 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Отъезд бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из страны из-за травли за поддержку России является очень плохим симптомом для общества. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Естественно, это очень плохой симптом. Свидетельствует, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подвергалась вот этой практике отмены и так далее. Действительно, совершенно невыносимые условия для неё были созданы», — заявил Песков.

«Такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно», — указал он.

Он также подчеркнул, что за помощью к властям России Кнайсль по этому поводу не обращалась.

Песков назвал «тревожным звоночком» травлю бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая покинула страну из-за угроз убийства