Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Неправительственная организация «Позор», организовавшее серию митингов «Домой, в Европу) в Тбилиси, допустило ряд ошибок. Об этом в эфире телеканала «Формула» заявил один из лидеров НПО Гига Макарашвили.

«Это какой-то позор!» Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

«Ошибки, которые могли быть допущены, только усиливают нас и дают гарантию того, что следующее собрание пройдет ещё более гладко. Сейчас, как никогда раньше, мы получаем отзывы от людей», — сказал Макарашвили.

Он пообещал, что протестные акции будут продолжены. В настоящее время активисты проводят переговоры с разными группами и организациями. Они пообещали, что вскоре представят общественности план дальнейших действий.

Напомним, НПО «Позор» выдвинула ультиматум правящей партии «Грузинская мечта». Активисты потребовали в течение недели отправить правительство в отставку и собрать «правительство национального согласия» с привлечением туда представителей оппозиции и НПО. В противном случае они грозили начать бессрочную акцию протеста. 3 июля, после истечения срока ультиматума, в Тбилиси началась акция протеста, которая завершилась на второй день. В «Мечте» и в оппозиции назвали это «провалом».

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