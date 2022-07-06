Тунис, , 12:18 — REGNUM Суд Туниса удовлетворил запрос правительства страны на арест банковских счетов лидера партии «Ан-Нахда» Рашида Ганнуши. Об этом 6 июля сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, арест был также наложен на счета ряда членов семьи Ганнуши и его сторонников, в том числе — на счета бывшего премьер-министра страны Хамади Джебали.

В суде объяснили такое решение наличием подозрений в контексте расследований, связанных с делом об отмывании денег. Следственные органы полагают, что Ганнуши и его сторонники получали средства от международной организации «Братья Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и занимались их «легализацией».

Партия «Ан-Нахда» является крупнейшей политической силой в стране.