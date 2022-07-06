Белгород, , 12:33 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки завершили лечение 14 ковид-пациентов. сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в региональном оперативном штабе. В стационарах получают медпомощь 110 человек, под амбулаторным наблюдением 162 жителя.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Всего в Белгородской области зарегистрировано 131 890 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 339 жителей, скончались от осложнений при инфекции 2 279 человек.

По данным федерального оперштаба за сутки в ковид-госпитали не поступали новые пациенты.