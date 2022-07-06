Магадан, 6 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Магадане 27 мая в социальных сетях и мессенджерах распространили видеозапись с камер наблюдения, на которой было зафиксировано, как двое мужчин пытаются сорвать размещенный на ограждении одного из предприятий города символ в виде буквы «Z», стилизованный в виде Георгиевской ленты. Личности граждан были установлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Магаданской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Буква Z

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Ими оказались двое местных 30-летних жителя. Свой поступок они объяснили возникшим между ними спором и состоянием алкогольного опьянения.

Предоставленные полицейскими материалы были рассмотрены в суде, который признал подсудимых виновными — за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф в 30 тыс. рублей заплатит благовещенец, разместивший в своём аккаунте соцсетей очерняющую Вооружённые силы РФ информацию. Мужчина свою вину не признал.