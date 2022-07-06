Южно-Сахалинск, 6 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Представители «АвиаПоиска» в ходе сложной трёхдневной экспедиции обнаружили в горном районе Смирныховского городского округа на Сахалине место крушения бомбардировщика Ту-2, который с 1950 года считался пропавшим без вести, сообщили в телеграм-канале «АвиаПоиск».

Пикирующий бомбардировщик Ту-2

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В течение двух лет специалисты вели документационные и полевые поиски бомбардировщика Ту-2 из состава 327-го авиаполка, базирующегося на аэродроме Леонидово.

В экспедицию изначально вышли семь человек. До точки падения самолёта смогли дойти только трое из них.

«Нам удалось пробиться к месту падения, обойти несколько квадратных километров лесной местности, изучить обстановку и провести анализ лётного происшествия. Картина катастрофы была весьма трагичной: 26 сентября 1950 года бомбардировщик Ту-2 с заводским номером 06/13 при возвращении с учебно-тренировочного полётного задания за облаками, при выходе из облачности ударился нижней частью о гребень отрога высокой горы высотой 1168 метров, оторвав части хвостового оперения. После удара самолёт потерял управляемость и, пролетев около 300 метров по наклонной траектории, рухнул в распадок, разбившись на мелкие фрагменты о каменистый ручей, который погрёб обломки машины и останки экипажа под собой. В течение 72 лет стекающие потоки камней и грязи замывали место падения самолёта, пока оно полностью не исчезло в толщах каменных осыпей», — написали авторы телеграм-канала.

Поисковики обнаружили на месте заводской номер самолёта на крышке капота левого мотора и номер двигателя АШ-82ФН, которые полностью совпадают с наработанной архивной информацией, части самих моторов, фрагменты хвостового оперения (килевой шайбы и руля глубины), кислородный баллон, форточки правой откидной части фонаря кабины, бронезащита воздушного стрелка-радиста, короба боекомплекта пулемёта УБТ и пушки ШВАК, которую передадут в краеведческий музей в селе Победино.

В дальнейшем планируется провести поиски и подъём останков членов экипажа.

При крушении самолёта погибли четыре члена экипажа: командир старший лейтенант Иван Вакулович Комличенко, штурман лейтенант Анатолий Васильевич Чмырёв, воздушный стрелок-радист сержант Владимир Семёнович Курсалин и воздушный стрелок сержант Андрей Дмитриевич Моржухин.

В 1950 году поиски самолёта велись в течение 30 суток, а потом бомбардировщик вместе с экипажем были признаны без вести пропавшими.

Как сообщало ИА REGNUM, члены «Авиапоиска» Дальнего Востока нашли во Владивостоке могилу семьи, которая погибла 22 июля 1989 года на Шаморовской трассе. На их машину упал военный вертолёт Ка-27ПС.