Калуга, , 12:28 — REGNUM В Калуге за изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия приговорены к различным срокам лишения свободы четверо жителей города. Об этом 6 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Приговор суда Прокуратура Калужской области

Преступная группа в нарушение требований Федерального закона «Об оружии» незаконно хранила, изготавливала и продавала огнестрельное оружие и его основные части. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимых и назначил им наказание в виде семи, четырёх, трех и трех лет и шести месяцев лишения свободы с денежными штрафами в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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