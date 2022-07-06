Москва, 6 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Никаких предметных контактов по поводу встречи президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска нет. Об этом 6 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Визит на высшем уровне должен прорабатываться. Должна предшествовать подготовка. Но пока, насколько я знаю, каких-то предметных контактов на этот счёт не было», — заявил Песков.

Ранее Папа римский Франциск рассказал, что в марте запросил проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа.