Черкесск, , 12:08 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии на следующей неделе будут работать всего четыре дня. Понедельник, 11 июля, объявлен в республике выходным по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Указ об этом подписал глава региона Рашид Темрезов.

Курбан-байрам Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В связи с празднованием Курбан-байрам подписал указ, которым 11 июля в Карачаево-Черкесии объявлен нерабочим днем», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Как отметил Темрезов, Курбан-байрам или праздник жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа, является одним из самых важных праздников для верующих. Он олицетворяет такие общечеловеческие ценности, как добро, милосердие и сострадание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выходной на Курбан-байрам предоставили жителям Ингушетии и Чечни.

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