Черкесск, 6 июля 2022, 12:08 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии на следующей неделе будут работать всего четыре дня. Понедельник, 11 июля, объявлен в республике выходным по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Указ об этом подписал глава региона Рашид Темрезов.
Как отметил Темрезов, Курбан-байрам или праздник жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа, является одним из самых важных праздников для верующих. Он олицетворяет такие общечеловеческие ценности, как добро, милосердие и сострадание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее выходной на Курбан-байрам предоставили жителям Ингушетии и Чечни.
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