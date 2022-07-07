Иркутск, , 08:23 — REGNUM Нацпроект «Экология» помогает улучшать ситуацию с загрязнением воздуха в российских городах. По словам заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, в 2023 году количество участников федерального проекта «Чистый воздух» возрастет до 41. Запуск эксперимента по квотированию выбросов в новых городах стартует с 1 сентября 2023 года. В список населённых пунктов, где отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха, включены 23 города, причем сразу семь из них находятся в Иркутской области.

Загрязнение воздуха

Это: Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

«В этих городах предстоит и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация заводов. Кроме того, речь идёт о закупке экологического вида транспорта», — пояснил в своем телеграм-канале 6 июля губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По его словам, в проекте «Чистый воздух» от области пока включён только Братск, где на протяжении трёх лет идут мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Конечно, наш воздух ещё далёк от идеального, но эффект реализации этой программы — и федеральной, и муниципальной — есть, мы его чувствуем. Например, уже третью неделю подряд в Братске мы не фиксируем превышение ПДК. Это данные Росприроднадзора», — отметил мэр Братска Сергей Серебреннников.

Комплексную программу природоохранных мероприятий, в том числе по проекту «Чистый воздух», в Братске реализует группа «Илим».

По данным государственной статистической отчётности, валовые выбросы загрязняющих веществ от источников филиала Группы «Илим» составляют 5% от выбросов в целом по Братску.

«Комплексная экологическая программа Группы «Илим» в Братске подразумевает поэтапную модернизацию оборудования и технологий, применяемых на предприятии, переход на наилучшие доступные технологии. Улучшение экологических показателей на сегодняшний день — один из основных приоритетов компании», — пояснила главный эколог Группы «Илим» Татьяна Титова.

Братский аллюминиевый завод мероприятия по программе «Чистый воздух» выполняет с опережением графика — выбросы снижены на 6,4% вместо четырех. Этого удалось достичь благодаря комплексному подходу. На заводе строят новые газоочистки, которые задерживают до 99,9% примесей, устанавливают электролизеры ЭкоСодерберг, внедряют гибридные пеки, автоматизируют процессы.

На мероприятия по «Чистому воздуху» на БрАЗе компания РУСАЛ выделила 10 миллиардов рублей. Кроме того, впереди у БрАЗа кардинальная перестройка. Половина производства алюминия в Братске будет переведена на технологию предварительно обожженного анода.

На ТЭЦ-6 сейчас ведётся реконструкция двух котлов и замена золоуловителей. Предприятие разработало уникальный проект, где малогабаритные и высокоэффективные электрофильтры будут расположены внутри здания, а не снаружи, как это принято на всех электростанциях. Работы планируют завершить ближе к концу года.

В 2022—2023 годах, согласно заявке на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске предусмотрены средства на приобретение 40 единиц троллейбусов и 27 единиц автобусов, работающих на газомоторном топливе. Совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске от приобретенного транспорта за счет средств федерального бюджета составит 655,6 тонны.

«Напомню, что Братск вошел в федеральный проект «Чистый воздух» в 2019 году. За это время, происходит модернизация оборудования и техническое перевооружение предприятий, закупаются автобусы и коммунальная техника, работающая на газомоторном топливе, газификация частных домовладений, строительство внутрипоселкового газопровода. Благодаря этому динамика снижения выбросов от стационарных источников в городе составила 12,6 тыс. тонн от базового 2017 года, то есть, более 11%», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Чистый воздух» призван следить так, чтобы в любимом городе легко дышалось. В программу попадают населённые пункты, в которых воздух загрязнён больше, чем в других. В таких городах: снижают уровень выбросов, закупают экоавтобусы, устанавливают автоматизированные системы для анализа уровня загрязнения среды.