Москва, , 12:06 — REGNUM Соединённые Штаты с помощью использования денег, именуемых «союзникам» вассалов и оружия самого высокого качества, могут грубо и примитивно насаждать свою волю. Об этом 6 июля написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём сообщении Медведев предложил рассмотреть вопрос о том, кто именно пытается устроить показательный процесс над Россией, привлекая для этого наднациональные органы.

«Верховный жрец всем известен. И весьма хорошо потрудился для того, чтобы сеять по всему миру хаос и разруху под соусом пресловутой «истинной демократии». Умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых «союзниками», и оружие самого высокого качества», — написал он.

Также зампред Совбеза РФ перечислил многочисленные войны и конфликты с участием США, уточнив, что, по данным исследования, которое было опубликовано в Global Research, американской стороной было уничтожено после окончания Второй мировой войны свыше 20 миллионов человек в 37 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что попытки США, которые постоянно безнаказанно убивают людей и совершают военные преступления во всём мире, устроить показательный судебный процесс над Россией за спецоперацию по денацификации Украины являются неудачными и потому американские «поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем».