Москва, 6 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Центральный банк России с начала года инициировал блокировку более 190 тыс. номеров телефонов, которые используют мошенники, сообщил 6 июля глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

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«По предварительным данным Банка России, в первом полугодии 2022 года мы инициировали блокировку более 190 тыс. мошеннических номеров. Цифра за полугодие 2022 года уже превышают итоговые показатели 2021 года», — сказал он на «Инфофоруме».

Уваров добавил, что за весь прошлый год Центробанк направил на блокировку информацию более чем по 179 тыс. телефонных номеров.