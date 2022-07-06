Курск, 6 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Кореневском и Рыльском районах Курской области проходят учебные стрельбы, сообщила 6 июля пресс-служба администрации региона.

Телеграм-канал Андрея Лисмана Учебные стрельбы в Курской области

Глава администрации Кореневского района Марина Дегтярева сообщила, что учебно-тренировочные стрельбы закончатся в 14:00.

Глава администрации Рыльского района Андрей Лисман сообщил, что учебные стрельбы военных на полигонах района будут проходить ежедневно. 6 июля они завершатся в 15:00.