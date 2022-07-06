Москва, , 12:04 — REGNUM Борьба против японской агрессии в 30–40-е годы является важнейшей и недооцененной страницей истории, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров 6 июля на круглом столе «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Главный редактор ИА REGNUM Колеров М. А. © ИА REGNUM

Колеров указал, что значение борьбы против японской агрессии во Второй мировой войне, по большому счету, серьезно оценивается только в Китае, который внес наибольший вклад и понес наибольшие жертвы в этой борьбе. А, например, в той же Монголии в школьных атласах конфликт о Халхин-Голе, в том числе и участие в нем монгольских воинов, не упоминается, равно как и их вклад в освобождение Северо-Восточного Китая в 1945 году. Колеров объяснил такое забвение сменой внешнеполитической ориентации Монголии после перестройки, когда Горбачев фактически сдал ее, на Японию, Южную Корею и так далее.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.