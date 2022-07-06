Москва, 6 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Борьба против японской агрессии в 30–40-е годы является важнейшей и недооцененной страницей истории, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров 6 июля на круглом столе «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

ИА REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Колеров М. А.

Колеров указал, что значение борьбы против японской агрессии во Второй мировой войне, по большому счету, серьезно оценивается только в Китае, который внес наибольший вклад и понес наибольшие жертвы в этой борьбе. А, например, в той же Монголии в школьных атласах конфликт на Халхин-Голе, в том числе и участие в нем монгольских воинов, не упоминается, равно как и их вклад в освобождение Северо-Восточного Китая в 1945 году. Колеров объяснил такое забвение сменой внешнеполитической ориентации Монголии после перестройки, когда Горбачев фактически сдал ее, на Японию, Южную Корею и так далее.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор Великой Победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.