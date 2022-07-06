Ижевск, 6 июля 2022, 12:03 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 июля прививку от коронавируса сделали 698 796 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
Второй компонент препарата получили 559 066 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Ревакцинацию прошли 169 546 жителей республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 16 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 535 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 566 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки.