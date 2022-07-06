Ижевск, 6 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 июля прививку от коронавируса сделали 698 796 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 559 066 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 169 546 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 16 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 535 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 566 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки.