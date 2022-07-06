Чебоксары, , 12:03 — REGNUM Почти треть новорожденных в Чувашии являются первенцами в семьях. При этом мальчиков рождается больше, чем девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Данные Чувашстата https://chuvash.gks.ru/

По данным ведомства, в Чувашии в 2021 году заключено 5,6 тыс. браков, при этом «самым свадебным» стал август. За год зарегистрировали брак впервые 77% женихов и 73% невест.

Статистики отмечают, что популярный брачный возраст у большинства мужчин и женщин 20 — 34 года. Средний возраст матери при рождении ребёнка — 29 лет.

В 2021 году появилось на свет 11 тыс. малышей, из них 32% — первенцы. Родились 5,7 тыс. мальчиков и 5,4 тыс. девочек, в том числе 139 мам родили двойню.

Напомним, что в январе–апреле 2022 года в Чувашии родились 3193 ребёнка, что на 294 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость за указанный период упала на 8,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чувашии впервые зарегистрировали новорожденного с помощью сервиса «Рождение ребёнка». Данной возможностью воспользовалась чебоксарская мама.

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