Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Около 175 000 шведов, находящихся за пределами страны, будут голосовать на парламентских выборах ближайшей осенью. Об этом 5 июля сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Швеции.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Отмечается, что со времени предыдущих выборов их число находится на пике. Прогнозируется, что выборы ближайшей осенью будут ожесточенными, поскольку ни одна из двух правительственных альтернатив не набирает явного большинства.

Жители Швеции, которые будут находится за границей на момент голосования, будут одной из групп, чьи голоса будут считаться последними.

Отмечается, что 175 000 таких граждан, имеющих право на участие в выборах за границей, могли бы составить пятый по величине город Швеции, но явка среди них, как правило, низкая — чуть менее 50%.

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