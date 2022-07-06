Берлин, 6 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Германия не сможет достичь своих целей по постепенному отказу от ископаемых видов топлива и увеличению объемов возобновляемой энергии к 2030 году при мерах, принимаемых в настоящее время, говорится в докладе аналитического центра, опубликованном в среду 6 июля. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ветряк

Авторитетный Немецкий институт экономических исследований изучил цели, которые правительство канцлера Германии Олафа Шольца поставило перед собой после прихода к власти. В ходе его избирательной кампании одним из главных вопросов была борьба с изменением климата.

Экономисты института подсчитали, что внедрение электромобилей, солнечной и ветровой энергии нынешними темпами происходит недостаточно быстро для достижения этих целей.

Цель правительства — выпустить 15 миллионов электромобилей на дороги к 2030 году — означает, что каждый месяц должно регистрироваться 130 тыс. этих транспортных средств, тогда как сейчас их регистрируется всего 30 тыс. Темпы установки солнечных батарей нужно утроить по сравнению с прошлогодними, а темпы установки ветряных турбин — увеличить в четыре раза для выполнения планов, говорится в докладе.

«Если правительство не хочет опоздать в достижении своих целей, то ему необходимо в ближайшее время совершить конкретные и далеко идущие шаги», — убежден экономист по энергетике института Вольф-Петер Шилль.