Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Молодежный союз «Зеленых» стал организацией в Швеции, которая больше всех потеряла своих членов в процентном отношении с 2014 года. Порядка 70% членов покинули организацию. Однако и другие молодежные организации парламентских партий испытывают то же самое. Об этом 5 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нам никогда еще не было так трудно набирать новых членов», — призналась Каролина фон Сет из молодежного союза «Центристов».

Большинство представителей молодежных союзов, с которыми побеседовали журналисты, признавались о том, что молодежь не хочет подписывать политическую программу — так называемую декларацию мнений.

Согласно последним статистическим данным Шведского агентства по делам молодежи и гражданского общества (MUCF), из восьми молодежных союзов парламентских партий членство выросло только у «Социал-демократов» и «Христианских демократов».

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