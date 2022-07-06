Стокгольм, 6 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Молодежный союз «Зеленых» стал организацией в Швеции, которая больше всех потеряла своих членов в процентном отношении с 2014 года. Порядка 70% членов покинули организацию. Однако и другие молодежные организации парламентских партий испытывают то же самое. Об этом 5 июля сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Нам никогда еще не было так трудно набирать новых членов», — призналась Каролина фон Сет из молодежного союза «Центристов».

Большинство представителей молодежных союзов, с которыми побеседовали журналисты, признавались о том, что молодежь не хочет подписывать политическую программу — так называемую декларацию мнений.

Согласно последним статистическим данным Шведского агентства по делам молодежи и гражданского общества (MUCF), из восьми молодежных союзов парламентских партий членство выросло только у «Социал-демократов» и «Христианских демократов».