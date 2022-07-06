Ирбейский район, Красноярский край, 6 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае Ирбейский районный суд вынес приговор местному жителю по обвинению в жестоком обращении с животным (ч. 2 ст.245 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кошка

Установлено, что в день совершения преступления мужчина был пьян. В присутствии маленьких детей он схватил кошку и бросил её со всей силы на асфальт. От полученных травм кошка умерла.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее возбудили уголовное дело против жителя поселка Яблоновский, избившего собаку.

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