Кале, Франция, , 12:00 — REGNUM Активисты во Франции громко продемонстрировали свое несогласие с миграционной политикой города Кале, обратив внимание на ситуацию с незарегистрированными мигрантами, сообщает Le Figaro.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время четвертого этапа велогонки Тур де Франс в Кале активисты продемонстрировали свою поддержку беженцам-мигрантам в городе на глазах у зрителей, удивленных, часто растерянных, а иногда и раздраженных такой позицией.

«Мы не хотели прерывать Тур де Франс, в частности, из соображений безопасности, а просто чтобы воспользоваться освещением события», — заявил один из активистов.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов по всей Франции серьезно нарушено из-за забастовок сотрудников государственного предприятия, управляющего железными дорогами (SNCF).

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