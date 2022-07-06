Москва, , 11:59 — REGNUM Японская агрессия против Китая фактически положила начало Второй мировой войне, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров 6 июля на круглом столе «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Главный редактора ИА REGNUM Модест Колеров ИА REGNUM

Колеров подчеркнул, что принятый в России и на Западе отсчет Второй мировой войны с 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, пренебрегает тем фактом, что к тому времени в Китае уже давно шла война сопротивления японской агрессии, которая по значимости была отнюдь не локальным конфликтом. И хотя продолжаются дискуссии, с какого времени отсчитывать эту войну, с японского вторжения в Маньжчурию 18 сентября 1931 или со столкновения на мосту Лугоуцяо 7 июля 1937 года, то, что война в Китае началась раньше, чем в Европе, несомненно.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.