Висбю, Швеция, , 12:02 — REGNUM Вечером 6 июля очередь произносить традиционную речь на «полях политической недели» в шведском Висбю дойдет до лидера «Центристов» Анни Лёф. Но каким положение ее партии в преддверии надвигающихся сентябрьских выборов в риксдаг выглядит сегодня? На этот вопрос в своем репортаже постаралась ответить политически обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Анни Лёф Centerpartiet.se

Сейчас рейтинг партии Анни Лёф демонстрирует тенденцию к снижению, и в настоящее время он составляет примерно 5,5%. По словам Марморштейн, теперь для того, чтобы привлекать новых избирателей позиционировать себя как заслон «Шведским демократам», «Центристам» уже недостаточно.

Она отметила, что на бумаге потенциал привлечь целую треть избирателей, которые не определяют себя как правых или левых, сохраняется. Но, по словам эксперта, в конечном итоге «Центристам» придется выбирать правительственную альтернативу и уходить от центристских позиций.

«Пока [лидер оппозиции Ульф] Кристерссон намеревается сотрудничать со Шведскими демократами, их цель все же состоит в том, чтобы занять место в правительстве под руководством Социал-демократов», — поделилась своим прогнозом Марморштейн.

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