Москва, 6 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище Москвы прошёл митинг, посвящённый 100-летию со дня рождения начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) (1976–1987 гг.) Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Вишенкова. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ.

50 лет РВСН. Почтовая марка. 2009

Памятное мероприятие открыл заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

пресс-служба РВСН «С речью о военных заслугах и большом вкладе генерал-полковника Владимира Вишенкова в становление и развитие РВСН выступили генерал-полковник Анатолий Селюнин, генерал-майор Валентин Ососков и генерал-майор Михаил Солнцев».

Митинг, в котором участвовали представители командования РВСН, ветераны, сослуживцы, родные и близкие Вишенкова, завершился возложением цветов к его могиле и минутой молчания.

Герой Советского Союза, генерал-полковник Владимир Вишенков родился в 2022 году в деревне Харьково Смоленской губернии. В городе Горький окончил 10 классов, учился в аэроклубе. В 1941 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов, в 1942 года был направлен на Сталинградский фронт. За время боёв совершил 257 боевых вылетов, четыре раза был подбит, завершил войну в Чехословакии. Звание Героя Советского Союза Вишенкову было присвоено в 1944 году. Участвовал в Параде Победы 1945 года.

После войны окончил Военную академию Генерального штаба, после чего прошёл путь от командира ракетной дивизии до начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего РВСН.