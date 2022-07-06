* запрещённая в России организация

Ставрополь, , 11:58 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор участнику украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олегу Хараиму. Его признали виновным в участии в этой организации в течение двух лет и ведении противоправной деятельности на территории России. По приговору суда Хараим отправится в колонию общего режима на три года, сообщили 6 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Как установлено судом, подсудимый являлся членом экстремистской украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 17 октября 2020 года.

«Став ее полноправным участником, он осуществлял запрещенную деятельность на территории Российской Федерации. <…> Приговором суда Хараиму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью в области информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в сети интернет, сроком на один год», — говорится в сообщении СКР.

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