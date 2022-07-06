Ставрополь, 6 июля 2022, 11:58 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор участнику украинской экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олегу Хараиму. Его признали виновным в участии в этой организации в течение двух лет и ведении противоправной деятельности на территории России. По приговору суда Хараим отправится в колонию общего режима на три года, сообщили 6 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Как установлено судом, подсудимый являлся членом экстремистской украинской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 17 октября 2020 года.
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