Кызыл, , 11:57 — REGNUM В Туве из 90,9 тыс. семей 32,9 тыс. или 35,5% являются многодетными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам рассмотрения итогов реализации госполитики в сфере семьи и детства в 2021 году.

Многодетная семья Foto.ru

Количество детей до 18 лет включительно достигла 128 131 человека — 38,5% всего населения региона. Как отмечается, высокую рождаемость удаётся сохранять благодаря мерам поддержки семей.

«Так, в 2021 году сумма социальных выплаты в интересах детей составила более 6 млрд рублей — на 49,7 процента больше, чем в 2020 году», — отметили в правительстве.