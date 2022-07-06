Сана, 6 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация, специализирующаяся на оказании помощи детям «Save the Children», опубликовала отчёт по гуманитарной ситуации в Йемене. Об этом 6 июля сообщает Al-Hadath со ссылкой на отчёт организации.

Противотанковая мина

По последним данным, с момента начала перемирия в Йемене (апрель 2022 года) большинство детских смертей пришлось на случаи подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах.

Доклад организации показывает, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы стали причиной более 75% смертей и ранений среди детей. В период с апреля по конец июня 2022 года в результате подрыва на мине погибли и получили ранения более 42 детей.