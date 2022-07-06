Юстинский район, , 11:56 — REGNUM Бывшего начальника Юстинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго» отправили под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СК России по Республике Калмыкия.

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Следователи полагают, что с мая 2018 года по март 2022 года подозреваемый получил от местной жительницы и бизнесмена 411 160 рублей. Деньги были перечислены на расчётный счёт бывшего начальника электросетей Юстинского района. За вознаграждение в магазинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, электроэнергия потреблялась незаконно.

В рамках уголовного дела проведены обыски. Следственные действия продолжаются.

Подозреваемый находится под домашним арестом.

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