Юстинский район, Калмыкия, 6 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Бывшего начальника Юстинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго» отправили под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СК России по Республике Калмыкия.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что с мая 2018 года по март 2022 года подозреваемый получил от местной жительницы и бизнесмена 411 160 рублей. Деньги были перечислены на расчётный счёт бывшего начальника электросетей Юстинского района. За вознаграждение в магазинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, электроэнергия потреблялась незаконно.

В рамках уголовного дела проведены обыски. Следственные действия продолжаются.

Подозреваемый находится под домашним арестом.